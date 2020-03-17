Посол Израиля: Отношения с Азербайджаном имеют три основных направления сотрудничества - ИНТЕРВЬЮ

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Интервью Report c новоназначенным послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

- Как вы оцениваете сегодняшний уровень взаимоотношений между Азербайджаном и Израилем?

Отношения между Азербайджаном и Израилем, в нашем понимании, являются стратегическим партнерством. Наши отношения имеют три основных направления сотрудничества.

Во-первых, это энергетика. Как вы знаете, Израиль покупает нефть у Азербайджана. Около 30% нашей нефти мы закупаем у Азербайджана. Когда я жил в Израиле, я жил в Тель-Авиве, а работал в Иерусалиме. И я ездил на машине в Иерусалим, и каждый день возвращался домой. Каждый раз, когда я заправлял свой бак топливом, я мог сказать спасибо Азербайджану, потому что я использовал азербайджанскую нефть.

Второе направление - это сотрудничество по вопросам безопасности: обе страны тесно сотрудничают, когда речь идет о борьбе с терроризмом, экстремизмом и насилием в регионе.

Третье - это то, что мы стараемся со временем укреплять. Это сотрудничество бизнеса и граждан, контакты между людьми. Мы наблюдали рост этих отношений во многих областях. Например, в сфере туризма мы достигли роста - с 10 тысяч в 2016-ом году до 50 тысяч туристов в 2019 году. Мы наблюдаем рост сотрудничества и бизнеса из Израиля, который представлен здесь в области сельского хозяйства, водного хозяйства, информационных технологий и других областях. С тех пор как я приехал в Азербайджан, я встречался со многими министрами, руководителями учреждений, многими людьми из частного сектора. И чем больше я встречаюсь, тем больше осознаю, что существует большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений.

В дополнение к сотрудничеству, которое существует между нашими двумя странами. Я думаю, что у нас много общего. Как и Азербайджан, Израиль - относительно небольшая страна, окруженная чувствительной и сложной средой. Мы знаем цену конфликта, мы понимаем смысл жизни в регионе, где нужно совмещать интересы, волю и амбиции некоторых наших соседей. И мы также понимаем необходимость сохранения нашего суверенитета и независимости. Мы, как и Азербайджан - страна, в которой люди разных вероисповеданий, групп и цвета кожи могут жить здесь и быть свободными, не изменяя своей вере, без страха быть самими собой. Я сам араб-христианин, и вот я - посол Израиля здесь. И это не случайно. Меня отправили в страну, которая во многих отношениях символизирует в этом регионе способность людей разных религий и происхождения жить в открытом, терпимом и свободном от насилия обществе. Поэтому я думаю, что все это определяет наши отношения, природу наших государств и, конечно, глубокую историю еврейского населения, проживающего в Азербайджане. Я был в Губе в прошлом месяце, где провел встречу с представителями еврейской общины в Красной Слободе. Вы пересекаете мост и вдруг видите две синагоги, музей еврейского наследия. Жители чувствуют себя свободно на улицах с кипой на голове. До этого я жил в Норвегии. Для примера, чтобы войти в синагогу в Осло, нужно было пройти охрану, проверку, пройти через стальные двери. А потом я посетил в Губу и пошел в синагогу - у двери нет охранника, кто-то простым ключом открывает дверь, и мы все входим внутрь. Меня поражает, что то, что во многих местах в Западной Европе просто невозможно сделать, является само собой разумеющимся в Азербайджане. Я думаю, что вот так, где евреи, христиане, мусульмане, бахаи и другие могут жить открыто и без страха, исповедовать свою веру, а также быть свободными от других - это то, чему многие страны в этом регионе могут научиться у Азербайджана.

Это доказательство того, что и Азербайджан, и Израиль являются гордыми и суверенными нациями, которые не позволяют никому извне диктовать нашу политику. И я думаю, что обе страны заинтересованы в том, чтобы оставаться суверенными и независимыми государствами. На самом деле, Азербайджан, вероятно, является самой дружественной мусульманской страной к Израилю в мире.

Повторюсь, у Израиля с Азербайджаном - стратегическое партнерство, включая вопросы обороны и безопасности. Это не изменится, и мы продолжим быть стратегическими партнерами по всем направлениям, и наши отношения с другими странами никогда не будут влиять на отношения с Азербайджаном. Какими бы ни были результаты наших выборов, коалиционные переговоры, отношения между Израилем и Азербайджаном всегда будут оставаться такими же крепкими, и будут расти еще больше.

- На какой стадии находится работа межправительственной комиссии? Ожидаются ли взаимные визиты в рамках данного сотрудничества и других форматов?

У нас был намечен визит министра из Израиля, который должен был приехать на Бакинский глобальный форум в этом месяце, но, к сожалению, форум был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. И я думаю, что международные поездки высокопоставленных чиновников в целом не будут возможны в ближайшие несколько недель из-за коронавируса. Однако, мы очень довольны работой межправительственной комиссии. Мы очень рады, что ее возглавляют министр экологии Зеэв Элькин со стороны Израиля и с азербайджанской стороны - министр экономики Микаил Джаббаров. В рамках работы комиссии достигнут большой прогресс и многое сделано. Около двух лет назад азербайджанская сторона посетила Израиль, и в какой-то момент должен был быть визит израильской стороны в Азербайджан. Это было отложено в прошлом году, потому что у нас было несколько этапов выборов. Поэтому мы всегда надеялись, что когда-то будет сформировано новое правительство, и мы сможем организовать визит. С тех пор, как я приехал сюда, мы неустанно работали, чтобы сделать это. У нас несколько недель назад уже прошли выборы в парламент. Так что, надеюсь, мы увидим результаты, а также преодолеем кризис с коронавирусом, и израильская делегация, иншаллах, посетит Азербайджан.

- На фоне вспышки коронавирусной эпидемии и падения цен на нефть развитие альтернативных сфер экономики становится все важнее. Каким может быть вклад Израиля в развитие данных отраслей в Азербайджане?

Цены на нефть, которые мы видим сегодня, являются результатом различных как эпидемических, так и геополитических факторов. Это действительно беспокоит. Цены на нефть очень низкие. Но я уверен, что правительство Азербайджана проделало многое, все спланировало и подготовило и на такой случай. Вот для чего у вас есть ГНФАР, есть свои институты, чтобы попытаться уравновесить экономический шок. И я уверен, что азербайджанские власти делают все возможное. Что мы можем сделать со своей стороны, как Израиль, так это посмотреть, есть ли что-то для сотрудничества на долгосрочной основе с точки зрения возобновляемых источников энергии. Я знаю, что Азербайджан много инвестирует в развитие сектора альтернативной энергии, включая солнечную и ветровую. Когда мы говорим о солнечной энергии, то необходимо отметить, что Израиль имеет 60-летний опыт в этой сфере. Я обсуждал эту тему с министерствами энергетики и экологии Азербайджана и другими соответствующими коллегами здесь. И мы надеемся, что израильские компании и эксперты смогут внести свой вклад в этом вопросе. Но я должен сказать, что и Азербайджану также есть, что предложить в этой сфере. В этом отношении сотрудничество в той области, где мы можем работать вместе, извлекать уроки из опыта друг друга и общаться друг с другом, как на уровне бизнеса, так и на уровне правительств, может быть полезным для обеих сторон.

В последнее время наш регион переживает не самые простые времена. Как вы оцениваете развитие ситуации, в частности, через призму налаживания отношений между Израилем и Турцией, роль Азербайджана в этом, и в целом по региону?

Израиль и Турция были очень близкими друзьями. У нас были очень дружеские и открытые отношения, и мы сотрудничали во многих сферах. Важно отметить, что у Израиля и Турции все еще есть дипломатические отношения, у нас развиваются связи в сфере туризма. Турецкие авиалинии по-прежнему являются наиболее активно работающей авиакомпанией в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Бизнес-связи между нашими странами растут. В этом году торговля между Израилем и Турцией только росла. Не секрет, что на политическом уровне у нас было много вызовов. Я надеюсь, что однажды мы вернемся к тому, чтобы стать близкими друзьями и продолжить это сотрудничество. И Азербайджан находится в уникальном положении в этом смысле, потому что у него есть глубокое взаимопонимание между нашими народами, и в то же время, очевидно, Азербайджан и Турция имеют историческую и очень прочную связь. Поэтому я думаю, что Азербайджан находится в положении, которое может помочь обеим сторонам понять друг друга и то, что движет другой стороной в этих отношениях. Мы искренне и лично я с нетерпением ждем того дня, когда отношения между Анкарой и Иерусалимом вернутся к тому уровню отношений, которые были у нас 15-20 лет назад - глубокими, дружескими и теплыми.

Что касается Ирана, сейчас страна борется со вспышкой коронавирусной эпидемии на своей территории. Сотни людей уже умерли в Иране из-за этого, тысячи других заражены. Наше сердце болеет за иранцев, что им приходится страдать от такой трагедии. Иранский народ - наши соседи и друзья в этом регионе. Мы искренне желаем им всего наилучшего в попытке выздороветь и преодолеть эту вспышку. Коронавирус уже является глобальной пандемией, и никто не должен страдать от действий его правительства, не способного справиться с этим кризисом. И я думаю, что очень прискорбно, что иранское правительство потратило деньги народа на финансирование прокси-групп извне, чтобы дестабилизировать регион, вместо того, чтобы тратить его на благо иранского народа. Иранский народ заслуживает гораздо лучшего: достойной жизни, здоровья и процветания. Мы протягиваем руку иранскому народу и даже готовы помочь ему в борьбе с коронавирусом.

- Как вы знаете, одной из главных проблем и задач азербайджанской внешней политики является нагорно-карабахский конфликт. Как вы оцениваете роль и позицию Израиля в данном вопросе?

Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Наша позиция по этому вопросу ясна и справедлива. Мы надеемся, что обе стороны смогут достичь мирного урегулирования путем переговоров. И мы поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы считаем, что переговоры, диалог и беседы между двумя сторонами - это лучший способ найти решение в любом конфликте. Мы искренне надеемся, что и Азербайджану, и Израилю не понадобится снова взяться за оружие.