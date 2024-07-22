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Посол: Отношения между Египтом и Азербайджаном продолжат укрепляться

Посол: Отношения между Египтом и Азербайджаном продолжат укрепляться Отношения между Египтом и Азербайджаном будут продолжать укрепляться и процветать.
Внешняя политика
22 июля 2024 г. 19:34
Посол: Отношения между Египтом и Азербайджаном продолжат укрепляться

Отношения между Египтом и Азербайджаном будут продолжать укрепляться и процветать.

Как сообщает Report, об этом посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид заявил во время официального приема, посвященного национальному празднику этой страны.

По его словам, в ближайшее время состоится очередное заседание совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом, которое способствует развитию экономических и торговых отношений между Баку и Каиром.

"В начале 2023 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Баку, а в июне этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Египет. Эти два визита стали важной вехой в развитии наших двусторонних отношений и внесут огромный вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений. Президенты двух стран выразили заинтересованность в обсуждении возможностей сотрудничества во многих областях, таких как строительство, транспорт, фармацевтика, энергетика и инфраструктура. Было решено провести следующее заседание совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству как можно скорее, чтобы способствовать развитию наших экономических и торговых отношений", - сказал Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид.

Египетский дипломат также поздравил Азербайджан с проведением в стране 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре этого года, а также Всемирного форума городов (WUF) в 2026 году.

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