Посол: Отношения между Азербайджаном и Индией основываются на древней истории

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся вечер индийской кухни, приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индией.

Как сообщает Report, вначале были зажжены ритуальные свечи, после чего был исполнен традиционный танец индийского штата Керала.

Выступивший затем посол Индии в Азербайджане Санджай Рана сказал, что отношения между Азербайджаном и Индией основываются на древней истории.

Он напомнил, что после восстановления Азербайджаном своей независимости Индия была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана: "У нас есть заинтересованность в еще большем углублении наших связей. Компания из Индии ONGC Videsh имеет свой пай в проекте" Шахдениз", также Индия заинтересована в реализации транспортного коридора "Север-Юг".

Затем посол зачитал поздравительное письмо президента Индии Пранаба Мукерджи президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также письмо главы МИД Индии Сушмы Сварадж азербайджанскому коллеге Эльмару Мамедъярову по случаю этой значимой даты.

С.Рана также коснулся 25-летия Ходжалинской трагедии. По его словам, эта трагедия показывает еще раз неприемлемость применения силы: "Индия всегда поддерживает мирное урегулирование и усилия Минской группы ОБСЕ".

После выступления посла были показаны другие традиционные танцы Индии и Азербайджана, а также образцы индийской кулинарии.

Отметим, что на мероприятии также участвовали представители различных министертв, госкомитетов, Милли Меджлиса, представители индийской общины в Азербайджане.