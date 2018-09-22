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    Посол: Отношения ЕС и Азербайджана растут и углубляются

    © Report/ Elshan Baba

    Нахчыван. 22 сентября. REPORT.AZ/ Отношения Европейского союза и Азербайджана растут и углубляются. 

    Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на пресс-конференции по случаю проведения Дней ЕС в Нахчыване. 

    Посол отметил, что ЕС впервые организует мероприятие такого масштаба. Он напомнил, что в этом году Азербайджан празднует 100-летие АДР и это мероприятие является вкладом в эту важную дату.

    "Это знак партнерства и доверительных отношений того, что отношения Азербайджана растут и углубляются",- заявил Янкаускас.

    Посол отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, растет число компаний стран ЕС действующих в Азербайджане. 

    "Мы приветствуем Азербайджан как стабильного, процветающего надежного и мультикультурного партнера на Южном Кавказе", - заявил посол. 

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