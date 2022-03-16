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Посол: Открытие авиарейсов способствует развитию сотрудничества Азербайджана и Пакистана

Посол: Открытие авиарейсов способствует развитию сотрудничества Азербайджана и Пакистана Открытие авиарейсов из Пакистана в Азербайджан будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.
Внешняя политика
16 марта 2022 г. 14:36
Посол: Открытие авиарейсов способствует развитию сотрудничества Азербайджана и Пакистана

Открытие авиарейсов из Пакистана в Азербайджан способствует развитию двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, комментируя первый авиарейс из Лахора в Баку.

"Сегодня мы стали свидетелями первого исторического авиарейса, выполненного авиакомпанией Pakistan International Airlines в Азербайджан. Это очень значимый день в отношениях между двумя братскими странами",- заявил посол.

По его словам, Баку является первым городом в регионе Центральной Азии и на Южном Кавказе, куда будут совершать полеты "Пакистанские международные авиалинии". И это символизирует стремление Пакистана развивать сотрудничество с Азербайджаном.

Напомним, с этой недели авиакомпания Pakistan International Airlines запускает рейсы в Баку из двух пакистанских городов – Карачи и Лахор. Национальный авиаперевозчик Азербайджана также планирует начать полеты из Баку в Лахор.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Hava reysləri Azərbaycan-Pakistan əməkdaşlığına təkan verəcək"
Версия на английском языке Ambassador: Opening of flights contributes to development of cooperation between Azerbaijan, Pakistan

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