Посол: Открытие авиарейсов способствует развитию сотрудничества Азербайджана и Пакистана

Открытие авиарейсов из Пакистана в Азербайджан будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

Открытие авиарейсов из Пакистана в Азербайджан способствует развитию двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, комментируя первый авиарейс из Лахора в Баку.

"Сегодня мы стали свидетелями первого исторического авиарейса, выполненного авиакомпанией Pakistan International Airlines в Азербайджан. Это очень значимый день в отношениях между двумя братскими странами",- заявил посол.

По его словам, Баку является первым городом в регионе Центральной Азии и на Южном Кавказе, куда будут совершать полеты "Пакистанские международные авиалинии". И это символизирует стремление Пакистана развивать сотрудничество с Азербайджаном.

Напомним, с этой недели авиакомпания Pakistan International Airlines запускает рейсы в Баку из двух пакистанских городов – Карачи и Лахор. Национальный авиаперевозчик Азербайджана также планирует начать полеты из Баку в Лахор.