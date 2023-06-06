Посол: официальный Тель-Авив видит в Баку надежного партнера

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим принял участие в качестве почетного гостя во встрече с участием международных экспертов, организованной израильской газетой The Jerusalem Post.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим принял участие в качестве почетного гостя во встрече с участием международных экспертов, организованной израильской газетой The Jerusalem Post.

Как передает американское бюро Report , в конференции, посвященной 75-летию Государства Израиль, приняли участие высокопоставленные официальные лица США, конгрессмены, послы и дипломаты различных стран мира в Соединенных Штатах, министр экономики Израиля Нир Баркат, министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис, представители международных компаний, работающих в различных сферах, и ведущих американских СМИ.

Хазар Ибрагим в своем выступлении сказал, что Израиль является одним из близких друзей и партнеров Азербайджана, и между народами двух стран существует давняя история дружественных отношений.

"Эти узы основаны не только на экономико-стратегической выгоде, но и на традиционных историко-культурных ценностях. Одной из стран, где наиболее ужились евреи, является именно Азербайджан. На протяжении веков еврейская община, проживающая в Азербайджане, считает себя неотъемлемой частью этого народа, общества, активно участвует во всех сферах жизни страны", - отметил посол.

Отметив, что обе страны являются ответственными международными акторами в своих регионах, Х.Ибрагим рассказал об укреплении отношений между Азербайджаном и Израилем в последнее десятилетие. За прошедший период между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль были подписаны многочисленные документы о сотрудничестве в различных областях, включая водное хозяйство, сельское хозяйство, инфраструктура, технологии, энергетика. С открытием посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль 29 марта дипломатические отношения углубились. Официальный Тель-Авив видит в Баку надежного партнера. Недавний визит президента Израиля Исхака Герцога в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева стал проявлением дружеских и братских отношений между лидерами обеих стран", - констатировал Хазар Ибрагим.

Он сказал, что Баку в настоящее время поставляет энергоносители не только в Израиль, но и в Евросоюз.

"Согласно расчетам, к 2027 году Азербайджан может удвоить экспорт природного газа. В то же время Азербайджан работает над сферой возобновляемой энергетики, что включает в себя инвестиции в ветровую и солнечную энергию. Азербайджан готовится к прокладке подводного кабеля для электропередачи, который пройдет с территории Грузии по дну Черного моря в Румынию и Венгрию", - уточнил посол.

Дипломат также рассказал о планируемых проектах между двумя странами.

На полях конференции посол Хазар Ибрагим также встретился с министром экономики Израиля Ниром Баркатом, главой израильской компании Nofar Energy, работающей в сфере возобновляемых источников энергии, Офером Яннаем и исполнительным директором US News & World Report (USNWR) Эриком Дж. Гертлером.