Посол: ОАЭ и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты располагают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства, инвестиций и аграрных технологий.

Об этом в своей статье для Report заявил посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши.

По его словам, открытие Гарадагской солнечной электростанции в октябре 2023 года стало примером того, каких результатов могут добиться две страны, объединив амбиции Азербайджана с инвестиционными возможностями и экспертным потенциалом ОАЭ.

Построенная компанией Masdar солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт, как отметил дипломат, продемонстрировала эффективность такого подхода. По его мнению, сегодня аналогичные возможности открываются и в другой стратегически важной сфере - продовольственной безопасности.

"Наше энергетическое партнерство продолжает развиваться, а инвестиции в возобновляемую и традиционную энергетику отражают глубину наших экономических связей. От расширяющегося портфеля проектов Masdar в сфере возобновляемой энергетики до инвестиций ADNOC в энергетический сектор Азербайджана - наше сотрудничество демонстрирует, как общие амбиции могут воплощаться в конкретные достижения. Оно также создает основу для расширения нашего партнерства на те отрасли, которые будут определять процветание и устойчивость будущих поколений.

Этот прогресс опирается на прочную стратегическую и экономическую основу. Руководствуясь общим видением наших лидеров, ОАЭ и Азербайджан вывели свои отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Постоянное взаимодействие между нашими министрами экономики, в том числе в рамках Совместной межправительственной комиссии, способствует выявлению возможностей в таких сферах, как сельское хозяйство, инвестиции, инновации и другие приоритетные отрасли", - отметил посол.

По словам дипломата, всеобъемлющее экономическое партнерство двух стран, вступившее в силу 15 апреля 2026 года, наряду с двусторонней дорожной картой на 2025-2029 годы, создает основу для расширения торговли, укрепления цепочек поставок и стимулирования более активного участия частного сектора. При объеме двусторонней ненефтяной торговли, достигшем $1,64 млрд в 2023 году, две страны располагают прочной базой для развития новых возможностей в приоритетных секторах, добавил он.

Продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство, отмечает посол, относятся к числу наиболее перспективных направлений для развития такого сотрудничества.

"В феврале 2026 года делегация ОАЭ во главе с Ее Превосходительством доктором Амной бинт Абдуллой Аль Дахак, Министром по вопросам изменения климата и окружающей среды, посетила Азербайджан вместе с представителями государственных структур и более чем 30 компаний частного сектора. В ходе визита государственные деятели, инвесторы и представители бизнеса обсудили возможности в сфере сельскохозяйственного производства, торговли и инвестиций, что отражает наше общее стремление сделать продовольственную безопасность более значимой составляющей наших экономических отношений.

Одним из важных результатов стало подписание меморандума о взаимопонимании в области безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и биобезопасности, заложившего основу для более тесного сотрудничества в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и инвестиций. Активное участие частного сектора ОАЭ также продемонстрировало коммерческую заинтересованность в преобразовании этих возможностей в практические партнерства. В совокупности эти события стали важным шагом на пути к тому, чтобы воплотить наши общие приоритеты в конкретные результаты", - говорится в статье.

Аль Блуши подчеркнул, что для ОАЭ продовольственная безопасность является долгосрочным национальным приоритетом. Засушливый климат и ограниченные запасы пресной воды побудили страну разработать подход, сочетающий диверсифицированные международные партнерства с устойчивым внутренним производством, передовыми сельскохозяйственными технологиями и инновациями.

"Наша Национальная стратегия продовольственной безопасности до 2051 года определяет 18 основных видов продовольствия и предусматривает диверсификацию поставок за счет создания от трех до пяти альтернативных источников для каждого из них. Поэтому международные партнерства занимают центральное место в наших усилиях по укреплению устойчивости, одновременно создавая возможности для взаимовыгодных инвестиций и торговли.

В этом отношении Азербайджан обладает значительным потенциалом. Его сельскохозяйственные ресурсы и производственные возможности дополняют инвестиционную экспертизу ОАЭ, технологические инновации и его положение в качестве глобального торгово-логистического хаба. Объем двусторонней торговли продовольствием достиг в 2025 году примерно 239 млн дирхамов ОАЭ (около $65 млн), создав основу для дальнейшего роста. С вступлением в силу Всеобъемлющего экономического партнерства у нас появилась возможность укрепить коммерческие связи и стимулировать увеличение инвестиций по всей цепочке создания стоимости в агропромышленном секторе - от производства и переработки до хранения, распределения и выхода на новые рынки", - отметил посол.

Дипломат добавил, что географические и экономические преимущества Азербайджана и ОАЭ создают возможности, выходящие далеко за пределы наших национальных рынков. Располагаясь на пересечении Европы, Азии и Африки, ОАЭ превратились в глобальный центр торговли, логистики, финансов и инвестиций, соединяющий компании и цепочки поставок посредством международных портов, авиационных сетей и интегрированной транспортной инфраструктуры. Азербайджан, в свою очередь, по его словам, занимает стратегическое положение вдоль Среднего коридора, связывающего Центральную Азию и Кавказ с Турцией и европейскими рынками.

"Объединение этих взаимодополняющих сетей открывает возможности для соединения сельскохозяйственных производителей с потребителями в разных регионах, диверсификации цепочек поставок и укрепления международной торговли. Недавнее сотрудничество между AD Ports Group и AZCON Holding в целях изучения возможностей в сфере портовой инфраструктуры и логистики создает еще одно направление для расширения этих связей и содействия развитию торговли между нашими регионами.

Однако будущее продовольственной безопасности зависит не только от сельскохозяйственного производства и торговли. Надежное продовольственное обеспечение начинается с воды, необходимой для выращивания сельскохозяйственных культур, энергии, обеспечивающей производственные процессы, и инноваций, позволяющих более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. По мере усиления климатических вызовов все более важное значение будет приобретать углубление сотрудничества в этих взаимосвязанных сферах.

ОАЭ инвестируют в инновации в сельском хозяйстве и водосберегающие технологии, чтобы повышать производительность в сложных природно-климатических условиях. Вместе с Азербайджаном мы видим возможности для обмена знаниями, развития научных исследований и изучения новых подходов к устойчивому сельскому хозяйству. Объединяя наши сильные стороны, мы можем способствовать повышению устойчивости аграрного сектора, одновременно создавая новые возможности для бизнеса, исследователей и новаторов", - говорится в статье.

Аль Блуши также добавил, что две страны способствовали укреплению международного признания того, что сельское хозяйство и продовольственные системы должны занимать центральное место в борьбе с изменением климата. Выступая странами-хозяевами COP28 и COP29, ОАЭ и Азербайджан внесли вклад в поддержание международной динамики в области климатических действий и устойчивого развития.

"На COP28 ОАЭ выступили с Эмиратской декларацией по устойчивому сельскому хозяйству, устойчивым продовольственным системам и борьбе с изменением климата, призвав страны интегрировать продовольственные системы в свою климатическую политику, укреплять устойчивость сельского хозяйства и мобилизовать инвестиции в устойчивые решения. Азербайджан продолжил эту работу на COP29, запустив Бакинскую климатическую инициативу "Гармония" для фермеров в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Инициатива направлена на улучшение координации между международными инициативами в сфере сельского хозяйства и усиление поддержки фермеров.

В совокупности эти усилия отражают важный принцип: климатические меры должны приносить практическую пользу производителям, укреплять продовольственные системы и повышать экономическую устойчивость. Развивающееся двустороннее сотрудничество в аграрной сфере предоставляет возможность продвигать этот подход посредством инвестиций, инноваций и более тесных коммерческих партнерств.

Взаимосвязь между водными ресурсами, сельским хозяйством и экономическим процветанием также станет одной из центральных тем Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которую ОАЭ совместно с Сенегалом проведут в Абу-Даби с 8 по 10 декабря. Наша цель - способствовать переходу международного сотрудничества от обязательств к практической реализации, мобилизуя инвестиции, продвигая инновации и формируя партнерства, способные приносить ощутимые результаты для населения", - отметил посол.

Объединяя правительства, финансовые институты, бизнес и представителей инновационного сообщества, добавил дипломат, Конференция может способствовать ускорению внедрения практических решений, укрепляющих устойчивость водных ресурсов и поддерживающих устойчивые продовольственные системы.

"Расширяющееся сотрудничество с Азербайджаном в аграрной сфере демонстрирует потенциал такого подхода, объединяя общие приоритеты с инвестициями, экспертизой и возможностями для долгосрочного экономического роста.

От солнечных полей Гарадага до новых возможностей в аграрной сфере, которые сегодня открываются между нашими странами, ОАЭ и Азербайджан продемонстрировали, как общее видение может воплощаться в конкретные результаты. Наша задача - развивать этот опыт, объединяя наши компании, инвесторов и новаторов для укрепления продовольственных систем и создания новых возможностей для наших народов.

Поступая таким образом, мы укрепляем партнерство, которое выходит за рамки отдельных проектов и основывается на общем видении устойчивости, устойчивого роста и процветания", - добавил он.