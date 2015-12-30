Посол Норвегии в Азербайджане поздравил народ Азербайджана с наступающим Новым годом

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Посол Норвегии в Азербайджане Бард Ивар Свендсен поздравил народ Азербайджана с наступающим Новым годом.

Как сообщает Report со ссылкой на видеообращение посольства Норвегии в Азербайджане, в поздравлении он поблагодарил друзей и партнеров из Азербайджана за поддержку и дружбу.

"Желаем, чтобы 2016 год принес вам удачи, счастье, благополучие и здоровье", - сказал посол.

Отметим, что посол Норвегии в Азербайджане и Грузии Бард Ивар Свендсен сделал свое поздравление на азербайджанском и английском языках.