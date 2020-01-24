​Посол: Надеемся на открытие посольства Азербайджана в Израиле

"Израиль - одна из самых стремительно развивающихся стран в мире и поэтому многие страны хотят открыть свое посольство в нашей стране".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, комментируя вопрос журналистов о намерении Армении открыть свое диппредставительство в Израиле.

"Израиль - одна из самых развивающихся стран в мире, которая занимает передовую позицию во многих отраслях. Различные страны хотят открыть свое посольство в Израиле и, я надеюсь, что Азербайджан также сделает это, и мы готовы полностью поддержать его", - отметил Дж.Дик.