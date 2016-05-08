​Посол: мы гордимся, что в Минске есть улица, которая названа в честь отважного азербайджанского танкиста

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Годы Великой Отечественной войны явились трудным и в то же время героическим периодом в советской истории.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, такое мнение высказал сегодня Чрезвычайным и Полномочным Посол Азербайджана в Беларуси Исфандияр Вагабзаде во время митинга-реквиема, посвященного памяти Героя Советского Союза Наджафгулы Рафиева, в честь которого названа одна из минских улиц.

Дипломат, в частности, отметил, что 9 мая текущего года отмечается очередная годовщина Великой Победы.

"Годы войны явились самым трудным, но в то же время героическим периодом в советской истории", - сказал он.

При этом Исфандияр Вагабзаде признался, что не понаслышке знает, что такое война, так как является участником боевых действий в Афганистане.

"В годы Великой Отечественной войне долгим и трудным был путь к Победе. В едином строю со всеми народами через испытания прошел и азербайджанский народ", - отметил посол.

Он напомнил, что в это время Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов (свыше 80% общего объема, производимого в СССР). В боевых действиях приняли участие около 600 тыс. азербайджанцев, из которых около 300 тыс. отдали свою жизнь за освобождение Советского Союза и стран Европы от фашистских оккупантов.

"Подвиг на фронте и беспримерный труд в тылу был высоко оценен государством. Десятки тысяч работников предприятий промышленности и сельского хозяйства республики награждены орденами и медалями. Свыше 170 тыс. воинов Азербайджана отмечены знаками доблести и отваги, 128 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза", - заметил Исфандияр Вагабзаде.

По его словам, одним из этих героев был Наджафгулу Рафиев, который отличился в боях за освобождение Беларуси. Командир танкового взвода, он умело организовал его действия во время наступления.

"Сегодня мы гордимся, что в Минске есть улица, которая названа в честь Героя Советского Союза, отважного азербайджанского танкиста Наджафгулы Рафиева, и установлена мемориальная доска. Судьба это или просто совпадение, но посольство Беларуси в Баку находится именно на улице Наджафгулы Рафиева", - сказал посол.

Глава дипломатической миссии поздравил с грядущим праздником ветеранов, их родных и близких, пожелал народам Беларуси и Азербайджана процветания, сохранения и приумножения культурного наследия.

На митинге-реквиеме выступили председатель Конгресса азербайджанских общин в Беларуси Натик Багиров, председатель азербайджанского общества "Гобустан" Бахши Гамбаров и другие гости. В частности, отмечалось, что народы двух стран объединяют крепкие исторические, политические и культурные связи, а подвиг Наджафгулы Рафиева - еще одно из связующих звеньев между братскими народами. Участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. Выступила Тамара Павлова, которую, будучи одиннадцатилетним ребенком, в военные годы спас Наджафгулу Рафиев. Она поблагодарила азербайджанский народ за вклад, который внесен в освобождение Беларуси и Минска.