Посол: Между Узбекистаном и Азербайджаном царят дружба и сотрудничество

Баку. 15 декабря.REPORT.AZ/ Между Узбекистаном и Азербайджаном сложились отношения дружбы и сотрудничества.

Об этом, как сообщает Report, заявил посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев на приеме, посвященном 25-ой годовщине принятия Конституции Узбекистана.

"Убежден, что сложившиеся отношения настоящей дружбы и сотрудничества будут и далее развиваться в интересах наших стран, а также мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Центральной Азии", - сказал дипломат.

Он также отметил, что для населения Узбекистана День Конституции - это общенациональный праздник, наполненный глубоким историческим, политическим и социальным значением.

Ш.Файзиев подчеркнул, что в предстоящем году в Узбекистане будет продолжена работа, направленная на обеспечение прав и законных интересов граждан, которые закреплены в Конституции этой страны.