Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи ответил на вопросы Информационного агентства Report

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи ответил на вопросы Информационного агентства Report.

Представляем вниманию читателей это интервью.

- Господин посол, добро пожаловать в Азербайджан, на родную землю. Поздравляем Вас с назначением и желаем успехов на дипломатической службе.

- Здравствуйте. Благодарю. В рамках возложенной на меня почетной миссии я постараюсь внести посильный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Турцией?

- Прежде всего хотелось бы отметить, что турецко-азербайджанские отношения - это больше, чем отношения между двумя государствами. Наши отношения зиждутся на братстве, а значит, неизменны во все времена. Дружба между Турцией и Азербайджаном крепка и непоколебима. История наших стран - тому свидетель. Собратья-азербайджанцы отдали свои жизни в битве при Чанаккале, отстаивая Анадолу от вражеских набегов. А отважные анатолийцы в составе Кавказской исламской армии прибыли в Азербайджан для борьбы с большевистской оккупацией и пали шехидами в Губе, Гяндже и Баку. Наши отношения замешены на крови наших братьев, текущей по Анадолу и Кавказу, и потому столь крепки и нерушимы. Отношения между нашими странами, сложившиеся во всех направлениях, стремительно развиваются. Были подписаны десятки двусторонних договоров, направленных на укрепление двусторонних связей. Отношения между нашими странами успешно развиваются повсеместно - от военной промышленности, промышленности и сельского хозяйства до образования. Отношения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не просто официальные отношения глав государств, это - дружеские отношения. Твердая политическая воля обоих лидеров и их тесная дружба придают особый импульс нашим отношениям.

Джахит Багчы

- Каким Вам представляется дальнейшее развитие сотрудничества между Турцией и Азербайджаном? Остаются ли какие-либо нерешенные вопросы?

- Отношения между Турцией и Азербайджаном многогранны. Взаимные инвестиции возрастают. По мере того, как азербайджанские бизнесмены вкладывают средства в экономику Турции, а наши бизнесмены инвестируют в Азербайджан, крепнут партнерские отношения. Инвестиции в нефтегазовую индустрию, инвестиции SOCAR в нефтехимическую отрасль Турции, охватывают также строительную сферу и туризм. Вместе с тем, производство продукции, импортируемой из Турции в Азербайджан в последние годы на средства прибывших из Турции бизнесменов, является исключительно важным направлением развития. Инвестиции вложены во многие области - от текстиля до производства мебели, от керамических изделий до электроники. В связи с этим расширены перспективы сотрудничества. Работая сообща, мы можем стать сильнее как на кавказском, так и на азиатском рынках. Это является целью двусторонних соглашений, подписанных в рамках Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

- Дипломаты играют особую роль в укреплении отношений между странами. Каковы приоритеты в Вашей дипломатической деятельности?

- Несомненно, роль дипломатов в укреплении турецко-азербайджанских отношений велика. И это очевидно. Жизнь динамична. Когда динамические договоренности не синхронизированы с динамикой жизни, люди быстро приступают к новым поискам и находят соответствующие решения. В связи с этим необходимо постоянно обновлять договоренности, особенно в торговых отношениях. Кроме того, важно своевременно предпринимать шаги по укреплению двусторонних отношений с учетом конкурентоспособности и новых рыночных предпочтений. Я только приступил к дипломатической службе в Азербайджане, но, насколько мне известно, между Азербайджаном и Турцией нет нерешенных проблем. Но даже если и есть, они мизерны и никогда не были на уровне хронической проблемы. Целью двусторонних соглашений является устранение препятствий для развития этих отношений и обеспечение принятия взаимных мер для здорового будущего.

Наш долг - создать фундамент для беспроблемного сотрудничества в каждой области, выявлять проблемы и находить решения. Не думаю, что между Баку и Анкарой существуют неразрешимые проблемы. Отношения между нашими странами - это не только отношения в политической, военной или экономической плоскостях, но и торговые отношения, а также отношения между людьми и учреждениями. Мы должны позаботиться о них. Существует огромное множество смешанных браков, уз родства. Многие молодые люди получают образование как в Турции, так и в Азербайджане. В дополнение к расширению академического сотрудничества, мы должны создать основу для дальнейшего углубления торговых связей посредством ассоциаций предпринимателей. Я постараюсь ускорить эту работу на посту посла.

- Азербайджан освободил территории, почти 30 лет находившиеся под армянской оккупацией. Во время 44-дневной Отечественной войны Турция оказала Азербайджану большую поддержку и всегда была рядом с нашей страной. Как Вы оцениваете итоги войны?

- Оккупация Арменией двадцати процентов азербайджанских земель, сердца Кавказа - Карабаха была общей бедой как азербайджанского, так и турецкого народа. Мы тосковали по этому краю. К счастью, этой оккупации положен конец и Карабах обрел свободу. Сердечно поздравляю с этим событием героическую азербайджанскую армию и победоносного Верховного главнокомандующего - господина президента Ильхама Алиева. Поздравляю, пусть победа сопутствует вам. Да упокоит Всевышний души наших собратьев, погибших в Отечественной войне, да ниспошлет терпения матерям, произведшим на свет доблестных сынов, отважным отцам, супругам шехидов и ветеранов.

Я приветствую отважных молодых героев-азербайджанцев, стекавшихся к военкоматам и рвавшихся на фронт, когда армяне устраивали провокации в Товузе и были жертвы. Отечественная война, начатая азербайджанской армией, является венцом успешной тактики и стратегии. После вручения верительных грамот я первым делом направился на Аллею шехидов, где почтил память героев. А на следующий день посетил Парк военных трофеев. Армяне полагались на свои системы ПВО и оборонительные рубежи, но они не приняли к сведению беззаветную любовь азербайджанской армии к Родине и флагу. Несомненно, решительные выступления господина Ильхама Алиева придавали азербайджанской армии стойкость, оказывали большую моральную поддержку. С другой стороны, исключительно важной была политическая поддержка, оказанная в Отечественной войне президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Большую роль также сыграла поддержка и солидарность, оказанные нашим министром иностранных дел господином Мевлютом Чавушоглу на дипломатическом поприще. Турция всегда поддерживала Азербайджан. Это продиктовано нашим братством. Ныне Азербайджан еще более усилился в регионе.

- Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией всегда было в приоритете. Будут ли предприниматься шаги для дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества? Имеются ли соответствующие предложения?

- Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном охватывает различные направления, в том числе и военную сферу. Наши отношения не ограничиваются лишь проведением совместных военных учений. Мы сотрудничаем в том числе в сфере производства совместных систем обороны. Это сотрудничество представляет стратегическую значимость. Вполне вероятно, что в предстоящий период наше сотрудничество будет развиваться и углубляться.

- Как известно, президент США Джозеф Байден при упоминании о событиях 1915 года использовал выражение “геноцид армян”. Как это заявление повлияло на турецко-американские отношения?

- Решения, принятые главами государств и парламентами в связи с событиями 1915 года, являются незаконными попытками переписать историю по политическим мотивам. Рассмотрение исторических фактов не должно быть на повестке парламентов. Парламенты не вправе писать историю, выносить суждения и принимать решения в этом контексте. Политика и дипломатия не полномочны принимать решения об исторических событиях.

Суть всего этого заключается в том, чтобы поставить препоны на пути усиливающейся Турции и создать искусственный материал, который впоследствии можно будет использовать в качестве политического инструмента на международной арене. Никто не задавался целью изучить исторические факты. Если бы цель состояла в этом, призыв Турции и лично нашего президента был бы принят. В 2005 году президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: “Давайте создадим совместную историческую комиссию и откроем архивы”. Но никто так и не откликнулся на этот призыв. Недопустимо, чтобы парламенты принимали решения, вынося оценку историческим событиям. Мы никогда не смиримся с использованием истории в качестве инструмента политического давления и шантажа. Независимо от концепции, она не представляет для нас никакой ценности. Мы не воспринимаем и решительно осуждаем тех, кто использует слово "геноцид" применительно к нашей нации, государству и истории. Произносящие это должны в первую очередь нести ответ перед своей историей.

- Господин посол, благодарю за интервью. Желаю Вам успехов в дальнейшей деятельности.

- Спасибо.