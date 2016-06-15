​Посол Мексики провел встречи в Милли Меджлисе Азербайджана

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел ряд встреч в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Мексики в Азербайджане, возможности сотрудничества в различных областях были обсуждены на встрече с главой Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, главой Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым и главой Комитета молодежи и спорта Фуадом Мурадовым.

На этих встречах, депутаты проинформировали о деятельности возглавляемых ими Комитетов, затронули возможные для сотрудничества области.Говоря о двусторонних отношениях, посол отметил, что дипломатические отношения между Мексикой и Азербайджаном были установлены в феврале 1992-го года. Было отмечено, что открытие соответствующих Посольств поспособствовало динамике в двустороннем сотрудничестве.

Кроме того, была подчеркнута важность и необходимость укрепления межпарламентских связей, что является крепкой основой для развития сотрудничества в многочисленных сферах: экономика, туризм, образование, спорт и др. Посол Мексики рассказал об опыте, что имеет его страна в разных областях, воспользовавшись случаем, затронул последние конституционные реформы и их положительное влияние на общий прогресс.

На встречах также был проведен обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве и развитии связей во многих секторах. Стороны выразили свои желания касательно укреплению отношений между обеими странами.