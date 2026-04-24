    Посол Мексики обсудила возможности сотрудничества в Нахчыване

    Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро посетила Нахчыван.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, дипломат встретилась с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской АР Джейхуном Джалиловым.

    На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Мексикой, основанные на дружбе и доверии, успешно развиваются. Подчеркнута важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

    Стороны также выразили удовлетворенность достигнутыми договоренностями в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

    Обсуждены перспективы взаимодействия между ведущими вузами Нахчывана и Мексики, включая подписание меморандумов, создание программ двойных дипломов, обмен студентами и преподавателями, а также реализацию совместных академических и научных проектов.

    Мария Виктория Ромеро Кабальеро Джейхун Джалилов
    Meksika səfiri Naxçıvanda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Mexican envoy mulls co-op opportunities in Azerbaijan's Nakhchivan

