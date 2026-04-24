Посол Мексики обсудила возможности сотрудничества в Нахчыване
- 24 апреля, 2026
- 18:14
Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро посетила Нахчыван.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, дипломат встретилась с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской АР Джейхуном Джалиловым.
На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Мексикой, основанные на дружбе и доверии, успешно развиваются. Подчеркнута важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.
Стороны также выразили удовлетворенность достигнутыми договоренностями в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
Обсуждены перспективы взаимодействия между ведущими вузами Нахчывана и Мексики, включая подписание меморандумов, создание программ двойных дипломов, обмен студентами и преподавателями, а также реализацию совместных академических и научных проектов.