Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 20:16
    Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

    Двусторонние отношения между Азербайджаном и Малайзией постоянно укрепляются.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза на приеме в Баку по случаю Дня независимости Малайзии.

    "С момента установления дипломатических отношений в 1993 году сотрудничество между Азербайджаном и Малайзией успешно развивается во многих направлениях.

    В апреле этого года заместитель министра иностранных дел Малайзии посетил Азербайджан и возглавил вторые двусторонние политические консультации. Эти встречи открыли новые возможности для сотрудничества в таких перспективных сферах, как халяльная промышленность, исламские финансы, возобновляемая энергетика, нефтегазовый и пищевой отрасли.

    Наша цель - расширить торговлю, инвестиции и обмен знаниями ради взаимной выгоды.

    Со стороны Азербайджана также увеличилось число визитов на высоком уровне, что свидетельствует о дальнейшем укреплении связей.

    Малайзия, в свою очередь, с нетерпением ожидает участия на высоком уровне в 13-м Всемирном форуме городского развития, который пройдет в Баку в мае 2026 года, а также в Саммите Организации исламского сотрудничества в июне", - сказал Мохд Риза.

    Посол отметил, что малайзийские университеты, известные высоким академическим уровнем, принимают все больше азербайджанских студентов:

    "Благодарим правительство Азербайджана за включение ряда ведущих малайзийских университетов в список государственных стипендий. Надеемся, что в будущем этот список расширится, что укрепит связи между нашими народами.

    В настоящее время в Малайзии учатся 23 азербайджанских студента по различным программам, а в университетах Азербайджана обучаются пять малайзийских студентов. Чтобы поддержать эту динамику, посольство организует в ноябре 4-ю Выставку образования Малайзии, в которой примут участие около 10 малайзийских университетов".

    посол Малайзии Азербайджан
    Səfir: Malayziya universitetləri getdikcə daha çox azərbaycanlı tələbəni qəbul edir

    Последние новости

    20:16

    Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:08

    Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей

    Внешняя политика
    20:00

    Прокуратура Армении требует ужесточить наказание в отношении Аджапахяна

    Другие
    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото
    Видео

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    Лента новостей