Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Малайзией постоянно укрепляются.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза на приеме в Баку по случаю Дня независимости Малайзии.

"С момента установления дипломатических отношений в 1993 году сотрудничество между Азербайджаном и Малайзией успешно развивается во многих направлениях.

В апреле этого года заместитель министра иностранных дел Малайзии посетил Азербайджан и возглавил вторые двусторонние политические консультации. Эти встречи открыли новые возможности для сотрудничества в таких перспективных сферах, как халяльная промышленность, исламские финансы, возобновляемая энергетика, нефтегазовый и пищевой отрасли.

Наша цель - расширить торговлю, инвестиции и обмен знаниями ради взаимной выгоды.

Со стороны Азербайджана также увеличилось число визитов на высоком уровне, что свидетельствует о дальнейшем укреплении связей.

Малайзия, в свою очередь, с нетерпением ожидает участия на высоком уровне в 13-м Всемирном форуме городского развития, который пройдет в Баку в мае 2026 года, а также в Саммите Организации исламского сотрудничества в июне", - сказал Мохд Риза.

Посол отметил, что малайзийские университеты, известные высоким академическим уровнем, принимают все больше азербайджанских студентов:

"Благодарим правительство Азербайджана за включение ряда ведущих малайзийских университетов в список государственных стипендий. Надеемся, что в будущем этот список расширится, что укрепит связи между нашими народами.

В настоящее время в Малайзии учатся 23 азербайджанских студента по различным программам, а в университетах Азербайджана обучаются пять малайзийских студентов. Чтобы поддержать эту динамику, посольство организует в ноябре 4-ю Выставку образования Малайзии, в которой примут участие около 10 малайзийских университетов".