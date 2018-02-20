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    Посол: Литва и Азербайджан осуществляют тесное сотрудничество

    В Баку отметили 100-летие восстановления Литовского государства

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Литва всегда были и остаются крепкими партнерами.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас в Баку на мероприятии по случаю 100-летия восстановления Литовского государства.

    Посол отметил, что страны тесно сотрудничают по целому ряду областей, включая политическую, экономическую и культурные сферы.

    Дипломат подчеркнул, что Литва "строит свое будущее в рамках ЕС".

    Он отметил, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность стран.

    В свою очередь заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова поздравила литовскую сторону от имени правительства Азербайджана.

    Бахар Мурадова отметила, что Азербаджан и Литва дружеские и партнерские страны и динамизм развития торгового сотрудничества между странами служит тому примером.

    Далее состоялся концерт литовской музыкальной фолк-джаз группы.

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