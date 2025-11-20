Посол: Латвия готова всесторонне поддержать развитие мирного процесса между Баку и Ереваном

Латвия, как и весь Европейский союз, готова оказать любую необходимую поддержку для продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя заявил на мероприятии, посвященном 107-ой годовщине провозглашения Латвийской Республики.

"Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Это действительно замечательно. Мир на Южном Кавказ откроет двери для взаимодействия, дальнейшего

экономического роста и процветания, и мы ценим стратегическую роль Азербайджана в обеспечении стабильности в регионе. Латвия, как и весь Европейский союз, готова оказать любую необходимую поддержку для продвижения мирного процесса и укрепления наших отношений", - заявил дипломат.

Говоря об азербайджано-латвийских взаимоотношениях, посол подчеркнул, что на протяжении десятилетий между двумя странами всегда существовал активный диалог, включая Соглашение о стратегическом партнерстве.

"У нас регулярно проводятся политические встречи на высоком уровне, развивается активное межпарламентское сотрудничество, в частности, между группами дружбы, и тесное сотрудничество между государственным и частным секторами, а также работает межправительственная комиссия. Одной из перспективных областей сотрудничества является сельскохозяйственный сектор, зеленые технологии и органическое земледелие", - добавил Скуя.