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Посол Кувейта вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Посол Кувейта вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову Новоназначенный посол Кувейта в Азербайджане Мухаммед Фейсал Аль-Мутейри вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Джейхуну Байрамову.
Внешняя политика
29 ноября 2024 г. 15:08
Посол Кувейта вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новоназначенный посол Кувейта в Азербайджане Мухаммед Фейсал Аль-Мутейри вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.

На встрече была подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и др.

Стороны также подробно обсудили результаты COP29.

Посол выразил уверенность, что существующее сотрудничество между Азербайджаном и Кувейтом продолжит развиваться по восходящей линии, и заявил, что не пожалеет усилий в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM receives copy of credentials from New Kuwaiti Ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramova Küveytin Azərbaycana yeni təyin olunan səfirinin etimadnaməsinin surəti təqdim edilib

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