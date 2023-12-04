Посол: Культурно-гуманитарные связи между народами Азербайджана и Казахстана занимают особое место

Динамика отношений между Казахстаном и Азербайджаном и очень хорошая, две страны сотрудничают в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, оборонной сферах. Но, конечно, культурно-гуманитарные связи между двумя народами занимают осо

Динамика отношений между Казахстаном и Азербайджаном очень хорошая. Страны сотрудничают в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, оборонной сферах. При этом культурно-гуманитарные связи между двумя народами занимают особое место.

Как сообщает Report об этом журналистам заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

По словам посла, Дни культуры Казахстана в Азербайджане проходят на высоком уровне.

"Сегодня завершающий гала-концерт посетят председатель Милли Меджлиса, министры, глава управления мусульман Кавказа, дипломаты, общественные и культурные деятели", - отметил посол.

Алим Байель поблагодарил министров культуры Азербайджана и Казахстана за организацию Дней культуры и заявил о готовности действовать на благо двух стран.