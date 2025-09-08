Посол КНР: Китай уделяет большое значение роли ТМТМ

Китай уделяет большое значение роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

Говоря о взаимовыгодных отношениях между официальными Баку и Пекином, посол Лу Мэй отметила, что совместное строительство "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Азербайджаном принесло плодотворные результаты.

"Азербайджан стал одним из первых государств, присоединившихся к китайской инициативе "Один пояс, один путь". Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в повышении региональной взаимосвязанности, содействии региональному экономическому развитию и обеспечении стабильности глобальной цепочки производства и поставок. Китай также активно продвигает ускоренную стыковку между инициативой "Один пояс, один пути" и ТМТМ", - сказала Лу Мэй.

Она также отметила, что за семь месяцев 2025 года из Китая в Азербайджан было принято 225 блок-поездов, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года:

"Ожидается, что к концу года будет принято свыше 400 блок-поездов. С начала этого года из Пекина и китайских провинций Шаньси, Гуандун и Чжэцзян успешно отправились транскаспийские поезда Китай-Европа с транзитом через Азербайджан. Завтра я буду присутствовать на церемонии приема грузового поезда Китай-Европа, который прибудет в Баку из Чжэцзяна".