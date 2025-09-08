ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Посол КНР: Китай уделяет большое значение роли ТМТМ

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 15:52
    Посол КНР: Китай уделяет большое значение роли ТМТМ

    Китай уделяет большое значение роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

    Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

    Говоря о взаимовыгодных отношениях между официальными Баку и Пекином, посол Лу Мэй отметила, что совместное строительство "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Азербайджаном принесло плодотворные результаты. 

    "Азербайджан стал одним из первых государств, присоединившихся к китайской инициативе "Один пояс, один путь". Китай уделяет большое значение важной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в повышении региональной взаимосвязанности, содействии региональному экономическому развитию и обеспечении стабильности глобальной цепочки производства и поставок. Китай также активно продвигает ускоренную стыковку между инициативой "Один пояс, один пути" и ТМТМ", - сказала Лу Мэй. 

    Она также отметила, что за семь месяцев 2025 года из Китая в Азербайджан было принято 225 блок-поездов, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года: 

    "Ожидается, что к концу года будет принято свыше 400 блок-поездов. С начала этого года из Пекина и китайских провинций Шаньси, Гуандун и Чжэцзян успешно отправились транскаспийские поезда Китай-Европа с транзитом через Азербайджан. Завтра я буду присутствовать на церемонии приема грузового поезда Китай-Европа, который прибудет в Баку из Чжэцзяна". 

    Китай Средний коридор Один пояс, один путь Лу Мэй
    Çin səfiri: Orta Dəhlizin roluna böyük əhəmiyyət veririk
    Azerbaijan-China trade expected to reach record high by year-end

    Последние новости

    17:08

    Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

    Наука и образование
    17:01

    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    16:53

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    16:50

    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    16:48

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    16:47
    Видео

    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    16:45

    В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

    Другие страны
    16:43

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    16:35

    Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

    В регионе
    Лента новостей