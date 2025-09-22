Посол КНР: Китай придает особое значение сотрудничеству с Южным Кавказом и ЦА

Китай придает большое значение регионам Южного Кавказа и Центральной Азии, обладающим уникальными географическими преимуществами.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, выступая на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

"Южный Кавказ и Центральная Азия играют значительную роль как в региональном, так и в глобальном масштабе, обладая уникальными географическими преимуществами. Этот регион (Южный Кавказ - ред.) находится на перекрестке, соединяющем Азию и Европу, и имеет прочную основу и потенциал, чтобы стать важным транспортным узлом между ними, внеся уникальный вклад в торговлю, диалог между цивилизациями, а также в развитие науки и технологий в мире. Китай придает большое значение данному региону и поддерживает дружественные отношения со всеми его странами", - сказала она.

По ее словам, в дальнейшем, Пекин намерен укреплять сотрудничество со странами Южного Кавказа и ЦА в таких сферах, как торговля и инвестиции, транспортная связность, энергетика, "зеленые" и цифровые инновации, а также гуманитарные обмены.

"Сегодняшняя международная экономическая и торговая система переживает глубокие изменения. Это требует от нас конструктивных действий и международного сотрудничества для совместного преодоления вызовов и продвижения общего развития и процветания", - подчеркнула посол.

Дипломат также отметила высокий уровень сотрудничества между Пекином и Баку, подчеркнув, что Китай и Азербайджан являются надежными партнерами.

"Под стратегическим руководством и лидерством председателя Си Цзиньпина и президента Ильхама Алиева всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном развивается очень быстро, укрепляя политическое доверие и выводя практическое сотрудничество на новый уровень", - добавила Лу Мэй.