Посол КНР: Число китайских туристов в Азербайджане выросло на 70% с прошлого года

Посол КНР: Число китайских туристов в Азербайджане выросло на 70% с прошлого года

Китай и Азербайджан предпринимают необходимые шаги для взаимной ратификации и имплементации соглашения о безвизе.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном первому Международному дню диалога между цивилизациями - 10 июня.

"С января по апрель этого года число китайских туристов, приехавших в Азербайджан, выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предполагается, что вступление в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме дополнительно усилит этот приток. Стороны уже предпринимают необходимые шаги для его ратификации и имплементации", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что дипмиссия своевременно проинформирует о ходе процедуры ратификации с китайской стороны данного соглашения.