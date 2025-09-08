ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Посол: Китай готов прилагать усилия для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Китай готов совместно с Азербайджаном прилагать усилия для сохранения позитивной динамики сотрудничества между двумя странами и открытия новых направлений для расширения взаимодействия.

    Как передает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила сегодня на брифинге.

    Дипломат отметила, что визит в КНР президента Ильхама Алиева по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября придал "мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях между Китаем и Азербайджаном".

    Она подтвердила, что во время данного визита руководители двух стран обсуждали вопросы всестороннего укрепления китайско-азербайджанских отношений стратегического партнерства. 

    "Президент Ильхам Алиев несколько раз посетил Китай и провел более 10 встреч с председателем КНР Си Цзиньпином в различных форматах. Лидеры двух стран установили хорошие рабочие отношения и укрепили глубокую личную дружбу. Председатель Си Цзиньпин назвал президента Ильхама Алиева своим давним другом. Именно под стратегическим руководством глав двух государств китайско-азербайджанские отношения уже вышли на самый высокий уровень в истории. 31 августа президент Ильхам Алиев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления политического взаимодоверия между двумя странами и углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. По итогам встречи был достигнут ряд важных договоренностей", - сказала посол.

    Лу Мей добавила, что президент Алиев, покидая Китай, поблагодарил ее за теплый и дружественный прием, оказанный китайской стороной.

