Посол Казахстана в Азербайджане выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев выразил искреннее сочувствие и поддержку родным и близким погибших при пожаре жилого здания в Бинагадинском районе Баку 19 мая.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в соболезновании посол заявил, что разделяет боль утраты и скорбит вместе с азербайджанским народом.

"В эти дни весь казахстанский народ мысленно рядом со своими братьями. Желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате пожара", - говорится в обращении.

В информации посольства также отмечается, что сегодня Б.Исабаев принял участие на встрече министров туризма тюркоязычных стран. Свое выступление посол Казахстана начал со слов соболезнования азербайджанскому народу.