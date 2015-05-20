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    Посол Казахстана в Азербайджане выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре

    Посол заявил, что разделяет боль утраты и скорбит вместе с азербайджанским народом

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев выразил искреннее сочувствие и поддержку родным и близким погибших при пожаре жилого здания в Бинагадинском районе Баку 19 мая. 

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в соболезновании посол заявил, что разделяет боль утраты и скорбит вместе с азербайджанским народом. 

    "В эти дни весь казахстанский народ мысленно рядом со своими братьями. Желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате пожара", - говорится в обращении. 

    В информации посольства также отмечается, что сегодня Б.Исабаев принял участие на встрече министров туризма тюркоязычных стран. Свое выступление посол Казахстана начал со слов соболезнования азербайджанскому народу.

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