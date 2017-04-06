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    Посол: К концу этого года надеемся провести заседание межправкомиссии Азербайджан-Израиль

    Меморандум о проведении межправкомиссии был подписан в ходе визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетанъяху в Баку

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Мы надеемся, что к концу 2017 года будет проведено первое заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Израилем.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге  заявил  посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

    Он напомнил, что во время последнего визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетанъяху в Баку был подписан меморандум о проведении межправкомиссии.

    Посол напомнил, что сопредседателями межправкомиссии являются с азербайджанской стороны - министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, с израильской - глава минэкологии Зеэв Элькин.

    Посол добавил, что точное время и место проведения межправкомиссии будет определено в ходе дипконсультаций. 

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