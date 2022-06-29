Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет

"Прогресс в восстановлении и строительстве на освобожденных территориях, прежде всего в Зангилане, вдохновляет".

"Прогресс в восстановлении и строительстве на освобожденных территориях, прежде всего в Зангилане, вдохновляет".

Об этом корреспонденту Report в Зангилане заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Он сказал, что Израиль и Азербайджан являются дружескими странами и партнерами.

"Мы очень гордимся тем, что Израиль является партнером Азербайджана в превращении этого региона в удобный для жизни, с устойчивой экономикой регион, чтобы у людей были рабочие места", - сказал он, напомнив о партнерстве с Азербайджаном в строительстве молочной фермы.

"Это мой третий визит в умное село Агалы. Во время моего первого визита тут не было совершено ничего, второй раз - велось какое-то строительство. Что я вижу сейчас - самое настоящее село со школами, домами и правительственными учреждениями. Наблюдать подобный прогресс очень вдохновляет", - сказал он.

Как уже сообщалось, израильская компания строит буйволиную молочную ферму в Зангилане с концепцией "умной фермы" с расчетом на 300-400 голов скота.