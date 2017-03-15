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    Посол Израиля принял участие в праздновании "Илахыр чершенбе" в Шабране

    Дан Став посетил Хызынский и Шабранский районы

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став в рамках посещения северных районов Азербайджана побывал в  Хызынском районе.

    Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, в рамках визита дипломат встретился с главой исполнительной власти Хызынского района Хазаром Аслановым, который рассказал о проектах в области сельского хозяйства и туризма.

    Д. Став также посетил ветряные электростанции в поселке Яшма.

    Кроме того, израильский посол посетил Шабранский район. В ходе встречи с главой исполнительной власти района Новрузом Новрузовым были обсуждены пути вложения инвестиций в район со стороны израильских компаний.

    Помимо встречи с главой ИВ, Д. Став посетил действующие в районе крупные компании.

    Посол Израиля также принял участие в празднованиях "Илахыр чершенбе" (последний вторник перед праздником Новруз).

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