Посол Израиля поблагодарил народ Азербайджана за поддержку

Посол Израиля Джордж Дик поблагодарил азербайджанский народ за поддержку.

Посол Израиля Джордж Дик поблагодарил азербайджанский народ за поддержку.

Как передает Report, слова благодарности посол выразил в интервью журналистам.

"Нам приятно получать сообщения с выражением поддержки от наших братьев и сестер в Азербайджане. Я перестал считать сколько электронных писем, сообщений по WhatsApp и звонков мы получили от людей из всех слоев общества. И поистине трогательно видеть людей, возлагающих цветы к воротам посольства. От имени народа Израиля я хочу поблагодарить азербайджанский народ – вы тронули наши сердца", - сказал он.

Посол также отметил, что 7 октября запомнится как самый мрачный день в истории Израиля со времен Холокоста.

"Война была начата неожиданно, когда террористы ХАМАС запустили ракеты и вторглись в наши города на юге Израиля, чтобы убивать, насиловать и похищать наших женщин и мужчин, наших сыновей и наших дочерей. Число жертв этой агрессии ошеломляет: более 700 израильтян погибли, более 100 человек похищены и еще более 2000 получили ранения", - добавил посол.

По словам Дж.Дика, сотни израильтян ждут возможности сдать кровь. "Сотни израильтян добровольно вызвались помочь жителям юга в трудную минуту. Люди возвращаются со всего мира, чтобы вступить в армию и сражаться за справедливость", - отметил посол, призвав международное сообщество поддержать Израиль.

