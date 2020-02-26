Посол Израиля: Мы плечом к плечу с Азербайджаном в дни трагедии

© Report / Sultana Ahmadbayli — Джордж Дик https://report.az/storage/news/294aa259ccbc8dd3250b8aa3b2708597/995f2f5b-e542-4b0d-ac81-6f91a3f2d418_292.jpg

Посольство Израиля выразило соболезнования народу Азербайджана по случаю 28-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как передает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Израиль стоит плечом к плечу с народом Азербайджана как в счастливые, так и в печальные дни. Сегодня я присутствовал на 28-й годовщине Ходжалинской трагедии, чтобы почтить память жертв", - написал израильский дипломат в Twitter.

Со дня геноцида в Ходжалы минуло 28 лет. Тысячи людей раннего утра собрались у мемориала "Крик матери", возведенного в Хатаинском районе столицы, чтобы почтить память жертв тех событий.