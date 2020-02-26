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Посол Израиля: Мы плечом к плечу с Азербайджаном в дни трагедии

Посол Израиля: Мы плечом к плечу с Азербайджаном в дни трагедии
© Report / Sultana Ahmadbayli — Джордж Дик

Посольство Израиля выразило соболезнования народу Азербайджана по случаю 28-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как передает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Израиль стоит плечом к плечу с народом Азербайджана как в счастливые, так и в печальные дни. Сегодня я присутствовал на 28-й годовщине Ходжалинской трагедии, чтобы почтить память жертв", - написал израильский дипломат в Twitter.

Со дня геноцида в Ходжалы минуло 28 лет. Тысячи  людей раннего утра собрались у мемориала "Крик матери", возведенного в Хатаинском районе столицы, чтобы почтить память жертв тех событий.

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