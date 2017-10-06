Посол Италии прокомментировал вопрос невыдачи виз азербайджанским студентам

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В этом году подано более 800 заявок от граждан Азербайджана, желающих получить образование в Италии. Об этом Report заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, комментируя вопрос о проблемах, возникших у азербайджанских студентов при получении визы для обучения в Италии.

"Данной проблемы не было. Главный момент, что в этом году было подано слишком много заявок - более 800. В результате чего процесс анализа поданных заявок вынужденно продлился и это нормально. Студенты, подавшие заявки на получение визы в этом году, уже начали процесс обучения", - заявил посол.

Он напомнимл, что Италия - на первом месте среди стран ЕС по числу, обучающихся там азербайджанских студентов.

Ранее посольство Италии в Азербайджане распространило заявление в связи с информацией о том, что студентам, желающим учиться в этой стране, не выдается виза. В нем отмечалось, что со студентами, у которых в порядке все документы, свяжутся из консульского отдела.

20 сентября группа из нескольких десятков студентов обратилась с жалобой в МИД Азербайджана, требуя рассмотреть их проблему с визами.