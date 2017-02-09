Посол Ирана: Надеемся, что мир восстановится в этом регионе

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Надеемся, что мир восстановится в этом регионе".

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, комментируя восстановление освобожденного от армянской оккупации азербайджанского села Джоджуг Мерджанлы.

Он назвал важным восстановление этого села и возвращение вынужденных переселенцев.

Посол сообщил, что на следующей неделе аккредитованные в Азербайджане послы посетят это село и изучат работы по его восстановлению.