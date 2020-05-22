Посол Ирана: Мы вместе отметим праздник - день освобождения Карабаха

"В этот великий праздничный день иранский народ объявляет о солидарности с мусульманами Азербайджанской Республики и подчеркивает, что всегда поддерживал и будет поддерживать дружественный и братский азербайджанский народ, и гордится этой вечной дружбой и братством".

Как передает Report, об этом говорится в письме посла Ирана в Азербайджане Джавада Джахангирзаде азербайджанскому народу и государству в связи с праздником Рамазан.

"От Всевышнего желаю государству и народу Азербайджанской Республики славы и величия, укрепления дружбы между двумя странами. Надеемся, что в ближайшем будущем мы вместе отметим праздничные события, которые принесут радость азербайджанскому народу - "освобождение Карабаха и Аль-Кудса". Прими, Всевышний, посты и молитвы мусульман, дозволь отметить празднество и воспользоваться этим благодатным месяцем", - отмечается в поздравительном письме посла.