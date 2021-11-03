О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол: Инвестиции Азербайджана в Турцию направлены на развитие инфраструктуры

Посол: Инвестиции Азербайджана в Турцию направлены на развитие инфраструктуры Азербайджано-турецкие отношения являются примером для всех братских стран.
Внешняя политика
3 ноября 2021 г. 09:57
Посол: Инвестиции Азербайджана в Турцию направлены на развитие инфраструктуры

Азербайджано-турецкие отношения являются примером для всех братских стран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в своем выступлении на мероприятии Союза азербайджанских бизнесменов в Турции (TAİB), посвященном первой годовщине Победы в Карабахе.

Посол отметил, что инвестиции Азербайджана в Турцию направлены не только на получение дохода, но и на развитие ряда отраслей, особенно инфраструктуры.

Дипломат отметил, что Турция активно участвует в восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях: "Две братские страны поддерживают друг друга взаимными инвестициями во всех сферах. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан вносит большой вклад в экономику двух стран. Кроме того, проводимая в нефтегазовой сфере работа, наше сотрудничество являются результатом единства стран".

Посол отметил, что будет создана база данных для взаимодействия турецких и азербайджанских компаний, и TAİB будет принимать активное участие в обмене этой информацией с компаниями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan's investments in Turkey are not just for profit
Версия на азербайджанском языке Rəşad Məmmədov: “Azərbaycanın Türkiyəyə qoyduğu sərmayələr sadəcə gəlir əldə etmək üçün deyil”

Другие новости из категории

Конгресс Перу принял заявление о восстановлении независимости Азербайджана
ФотоКонгресс Перу принял заявление о восстановлении независимости Азербайджана
3 ноября 2021 г. 07:21
Сотрудничающий с азербайджанцами демократ – самый сильный кандидат на пост мэра Нью-Йорка
ФотоСотрудничающий с азербайджанцами демократ – самый сильный кандидат на пост мэра Нью-Йорка
3 ноября 2021 г. 01:11
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
2 ноября 2021 г. 18:44
Утвержден план работы Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2022 год
Утвержден план работы Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2022 год
2 ноября 2021 г. 18:40
Глава МИД обсудил с региональным директором UNDCO восстановление в постконфликтный период
Глава МИД обсудил с региональным директором UNDCO восстановление в постконфликтный период
2 ноября 2021 г. 14:03
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
2 ноября 2021 г. 12:17
На VIII Глобальном форуме в Баку обсудят ситуацию в мире после COVID-19
На VIII Глобальном форуме в Баку обсудят ситуацию в мире после COVID-19
2 ноября 2021 г. 11:50
Посол Израиля почтил память жертв армянского террора в Гяндже
ФотоПосол Израиля почтил память жертв армянского террора в Гяндже
2 ноября 2021 г. 11:47
Посол в Армении: Франция поддерживает демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении
Посол в Армении: Франция поддерживает демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении
2 ноября 2021 г. 11:32
Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан
Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан
2 ноября 2021 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi