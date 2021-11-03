Посол: Инвестиции Азербайджана в Турцию направлены на развитие инфраструктуры

Азербайджано-турецкие отношения являются примером для всех братских стран.

Азербайджано-турецкие отношения являются примером для всех братских стран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в своем выступлении на мероприятии Союза азербайджанских бизнесменов в Турции (TAİB), посвященном первой годовщине Победы в Карабахе.

Посол отметил, что инвестиции Азербайджана в Турцию направлены не только на получение дохода, но и на развитие ряда отраслей, особенно инфраструктуры.

Дипломат отметил, что Турция активно участвует в восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях: "Две братские страны поддерживают друг друга взаимными инвестициями во всех сферах. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан вносит большой вклад в экономику двух стран. Кроме того, проводимая в нефтегазовой сфере работа, наше сотрудничество являются результатом единства стран".

Посол отметил, что будет создана база данных для взаимодействия турецких и азербайджанских компаний, и TAİB будет принимать активное участие в обмене этой информацией с компаниями.