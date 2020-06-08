Посол Индонезии: Считаю Азербайджан своей второй родиной - ИНТЕРВЬЮ

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Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане этим летом.

В интервью Report дипломат рассказал об итогах своей миссии в Баку, о впечатлениях об Азербайджане и о том, в каких сферах двум странам необходимо углублять отношения.

- Господин посол, вы завершаете дипломатическую миссию в Азербайджане. Насколько, с вашей точки зрения, углубились отношения между Азербайджаном и Индонезией за этот период?

-Я считаю, что азербайджано-индонезийские отношения за это время углубились по всем направлениям. К примеру, в политической и дипломатической плоскости наши страны постоянно поддерживают друг друга на всех международных площадках, включая ООН, ОИС и Движение неприсоединения, где Азербайджан на данный момент председательствует. Согласно конституции Индонезии, мы уважаем право каждой страны быть свободной и ее территориальную целостность. Мы поддерживаем намерение Азербайджана вернуть свои оккупированные территории, это его право. Одной из главных целей в период, пока я был послом за эти 4 года, было еще больше укрепить дружеские и братские отношения.

- Каким вы запомните Азербайджан? Что вам больше всего нравится в нашей стране?

-Я никогда не забуду Азербайджан. Я считаю Азербайджан своей второй родиной. В тоже время эта земля для меня одна из колыбелей человечества, это земля Ноя. Я очень люблю эту страну, этот гостеприимный и искренний народ. Азербайджан имеет очень богатую историю.

- Как повлияет ваша дипломатическая миссия в Баку на будущую карьеру?Чем вы намерены заняться по возвращении в Индонезию?

-Безусловно, Азербайджан дал мне больше знаний, больше понимания и философии жизни и мира. Что касается моей дальнейшей карьеры, то хочу отметить, что до моей дипломатической деятельности я читал лекции по истории мира и Индонезии в университетах. И думаю, после того как я вернусь в Индонезию, продолжу свою профессорскую деятельность и буду информировать своих студентов об Азербайджане, его истории, богатстве. Но я намерен еще вернуться в Азербайджан, но уже как посол культуры, экономики и образования. Потому что я знаю азербайджанский народ, его историю, культуру, философию вашей страны. Нас очень многое объединяет, особенно то, что и Азербайджан, и Индонезия - мусульманские и мультикультуральные страны. Ну и помимо этого, я планирую также заняться бизнесом и наладить бизнес связи между предпринимателями двух стран.

- Как вы знаете, мир все еще борется с пандемией коронавируса. Как это повлияло на отношения между нашими странами, и какие перспективы двустороннего сотрудничества вы видите в постпандемический период?

-Здесь я могу сказать, что в ходе своего выступления президент Индонезии Джоко Видодо в рамках видеоконференции Движения неприсоединения, председателем которой был президент Азербайджана Ильхам Алиев, предложил странам организации объединить все усилия в борьбе с COVID-19. Только так мы сможем защитить как отдельных представителей бизнеса, так и экономическое сотрудничество между нашими странами. Нужен новый подход, четкое понимание новой постпандемической реальности.

- Официальные лица Индонезии несколько раз посещали Баку, чтобы ознакомиться с опытом Азербайджана в ASAN Xidmet. Заинтересована ли Индонезия в полной имплементации данной службы в вашей стране?

-Индонезия имеет свою аналогичную систему, которая называется Public Service Mall (MPP). Но ASAN Xidmet является новой моделью социальной службы в мире. Она в свое время была высоко оценена и на уровне ООН. Таким образом, Индонезия заинтересовалась ею и с целью изучения опыта ASAN Xidmet в Азербайджан из Индонезии приезжало много специалистов и чиновников. Для нас это очень хороший опыт, так как население Индонезии очень большое и страна расположена на огромном количестве островов. Так, нам необходимо усовершенствоваться уже существующую систему. Индонезии нужна новая и свежая система ASAN Xidmet.

- Какие ненефтяные отрасли в Азербайджане наиболее привлекательны для индонезийского бизнеса?

-Конечно, между нашими странами более перспективной отраслью сотрудничества остается нефтегазовая отрасль. Но тем не менее, есть те сферы, которые могут открыть для нас новые возможности. Например, сельское хозяйство. Индонезия может поставлять очень качественные сухофрукты, а также пальмовое масло, крупнейшим в мире производителем которого и является Индонезия. В этот перечень можно добавить и производство электроники, бытовой техники, тяжелую промышленность и многое другое, нам есть что предложить Азербайджану. Нельзя также забывать и про туризм. Хочу сказать, что Азербайджан - крайне благоприятная страна с точки зрения исторического, паломнического туризма.

- По данным индонезийских СМИ, президент Индонезии уже выдвинул кандидатуру Хильди Хамида в качестве нового посла Индонезии в Азербайджане. Когда новый посол планирует начать свою миссию в Баку? Не могли бы вы предоставить больше информации о этом дипломате?

-Учитывая всю ситуацию с коронавирусом, в частности, ограничения в сфере авиаперевозок, ожидается, что мой преемник Хильди Хамид прибудет в Азербайджан приблизительно в сентябре-октябре этого года. Могу отметить, что это его первая должность в качестве главы дипмиссии. До этого он занимал должность в органах исполнительной власти в провинции Западный Калимантан.