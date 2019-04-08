Посол Индонезии: C удовольствием стал бы гражданином Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с послом Индонезии в Азербайджане Хуснан Бейем Фанани.

- Как вы оцениваете сегодняшний уровень азербайджано-индонезийских отношений?

Азербайджан и Индонезия имеют очень хорошие отношения. Мы поддерживаем развитие Азербайджана во всех сферах, и сотрудничаем как в двустороннем формате, так и на международном уровне. Этому способствует много факторов, у нас много общего. В частности, наши страны являются мусульманскими странами. Для нас индонезийцев, тесно связанных с религией, это очень важный фактор.

- Какие аспекты являются основополагающими в отношениях Азербайджана и Индонезии?

Их очень много. Среди главных можно назвать энергетический сектор. Как известно, Индонезия закупает у Азербайджана нефть в больших объемах. Так, мы занимаем по данному вопросу второе место после Италии. Отдельно стоит отметить туристический сектор.

- Кстати, о туризме, как обстоят дела в этом направлении, каковы статистические данные на сегодняшний день и куда в Азербайджане предпочитают ездить индонезийские туристы?

Мы наращиваем сотрудничество по данному направлению. Число туристов из Индонезии значительно возросло по сравнению с предыдущими годами. За 2018 года их было порядка 2500 и эта цифра растет с каждым годом. К сожалению, не могу сказать тоже самое про азербайджанских туристов. Конечно, туристы сначала посещают Баку, знакомятся с его древней историей и современным сегодняшним днем. Кроме того, многие индонезийцы также знают, что Азербайджан - родина пророка Ноя, поэтому они также посещают Нахчыван, чтобы увидеть его гробницу, скалу, о которую коснулся его ковчег. Азербайджан - очень интересная и неповторимая страна. Чего стоит одна лишь древняя крепость с дворцом Ширваншахов в Баку, Храм огнепоклонников с изумительной историей Зороастризма на земле огней, Азербайджане. До того, как я был назначен послом Индонезии в Азербайджане, я был уверен, такой красивой природы как в Индонезии больше нигде нет. Но приехав сюда, открыл для себя совершенно другую неповторимость природы и ее красоту. Азербайджан уже является частью меня. Я очень люблю Азербайджан. Я был бы безумно рад получить гражданство Азербайджана, либо стать почетным гражданином и с удовольствием жить в Азербайджане тоже.

- Продолжаются ли переговоры по налаживанию прямых рейсов между Азербайджаном и Индонезией. Есть ли продвижение в этом вопросе?

Прямые авиарейсы между нашими странами могут открыться в любой момент, мы к этому готовы. Но для того, чтобы запустить ежедневные авиарейсы необходим большой поток туристов с обеих сторон.

- Какие новые направления сотрудничества Азербайджана и Индонезии могут быть интересны в дальнейшем?...

Необходимо наладить прочные торговые связи. Я думаю, в дальнейшем можно было сделать упор именно в этом направлении. К примеру, Индонезия является крупным поставщиком ряда товаров: пальмового масла, текстиля, электроники, бытовой техники и других. Кроме того, у нас налажена тяжелая промышленность. Так, у нас на заводах производят самолеты, корабли, комплектующие поездов, оборудование для сельскохозяйственной промышленности.

- Господин посол, вы не раз заявляли о поддержке Индонезией Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. На чем держится эта поддержка?

Как вы знаете, Индонезия занимает первые места в мире по численности населения. Большая часть населения нашей страны - мусульмане. Мы имеем большое влияние в ООН, являясь членом Совета безопасности, а также членом ОИС. На самом деле, нагорно-карабахский вопрос легко решаемый. Мы полностью поддерживаем и стоим за Азербайджаном. Если армяне вздумают взяться за оружие, весь исламский мир, и мы в их числе, будет стоять плечом к плечу с Азербайджаном. Впрочем азербайджанские солдаты даже без поддержки третьих стран могут за короткий период вернуть оккупированные земли.