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    Посол: Индия заинтересована в расширении ненефтяного сотрудничества с Азербайджаном

    Сотрудничество в сфере фармацевтики - один из приоритетов​ для нас© Report

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Индия заинтересована в расширении ненефтяного сотрудничества  с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на пресс-конференции. 

    "Отношения Азербайджана и Индии укрепляются и расширяются в разных сферах . У нас есть  много сфер, в которых мы можем расширить сотрудничество и поддержать друг друга. Индия является партнером Азербайджана в сфере энергетики, однако мы также  заинтересованы в развитии сотрудничества в ненефтяном секторе - сельском хозяйстве, туризме. Сотрудничество в сфере фармацевтики - один из приоритетов для нас", - заявил посол. 

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