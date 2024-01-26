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Посол: Индия входит в топ-7 торговых партнеров Азербайджана

Посол: Индия входит в топ-7 торговых партнеров Азербайджана Индия входит в топ-7 торговых партнеров Азербайджана.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 20:07
Посол: Индия входит в топ-7 торговых партнеров Азербайджана

Индия входит в топ-7 торговых партнеров Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан на мероприятии по случаю 75-летия Национального дня Индии.

Посол подчеркнул, что в настоящее время из Баку в Дели и в обратном направлении осуществляются полеты семь раз в неделю и выразил надежду, что это даст толчок еще большему расширению связей между нашими странами и народами.

Шридхаран Мадхусудханан добавил, что двусторонние торговые связи с Азербайджаном находятся на хорошем уровне.

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