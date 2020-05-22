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Посол Индии поздравил азербайджанцев с Рамазан байрамы

Посол Индии поздравил азербайджанцев с Рамазан байрамы

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан. 

Как сообщает Report,об этом говорится в поздравительном обращении 

"Мои коллеги из посольства Индии в Баку вместе со мной посылают наши самые теплые поздравления дружественному народу Азербайджана в связи с праздником Рамазан. Этот праздник дает возможность зажечь дух гармонии, сострадания и мира в нашем обществе. Ид Мубарак всем нашим друзьям в Азербайджане. Пусть этот праздник принесет радость и процветание всем",- говорится в поздравлении. 

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