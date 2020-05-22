Посол Индии поздравил азербайджанцев с Рамазан байрамы

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Report,об этом говорится в поздравительном обращении

"Мои коллеги из посольства Индии в Баку вместе со мной посылают наши самые теплые поздравления дружественному народу Азербайджана в связи с праздником Рамазан. Этот праздник дает возможность зажечь дух гармонии, сострадания и мира в нашем обществе. Ид Мубарак всем нашим друзьям в Азербайджане. Пусть этот праздник принесет радость и процветание всем",- говорится в поздравлении.