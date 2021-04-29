О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол: Ходить в еврейской одежде в Баку безопаснее, чем в большинстве городов Европы

Посол: Ходить в еврейской одежде в Баку безопаснее, чем в большинстве городов Европы Еврейскую общину Азербайджана можно назвать патриотичными азербайджанцами
Внешняя политика
29 апреля 2021 г. 12:47
Посол: Ходить в еврейской одежде в Баку безопаснее, чем в большинстве городов Европы

"Азербайджан известен своим уважением и терпимостью к различным религиям и национальностям. Вы можете гордиться своей историей в этом смысле. Ходить по улицам Баку в еврейской одежде безопаснее, чем в большинстве европейских городов".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Еврейскую общину Азербайджана можно назвать патриотичными азербайджанцами, они всегда искренне чувствует свою принадлежность к этой стране, и открыто говорят об этом. Евреи, живущие в Азербайджане на протяжении веков, никогда не подвергались никаким преследованиям, давлению, насилию, вражде и страданиям. Напротив, они работали во многих сферах на благо общего дела, славились", - сказал дипломат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Bakıda yəhudi geyimində gəzmək Avropa şəhərlərinin əksəriyyətindən daha təhlükəsizdir"

Новости партнеров

Самое важное

ANAMA: 68 тысяч кв. м. территории аэропорта Зангилана очищены от мин
ANAMA: 68 тысяч кв. м. территории аэропорта Зангилана очищены от мин
29 апреля 2021 г. 11:56
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Ильхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ОБНОВЛЕНО
28 апреля 2021 г. 22:02
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
28 апреля 2021 г. 09:44
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
27 апреля 2021 г. 19:50
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
27 апреля 2021 г. 18:15
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
27 апреля 2021 г. 14:37
Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
ФотоКитай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
27 апреля 2021 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi