Посол: Ходить в еврейской одежде в Баку безопаснее, чем в большинстве городов Европы

Еврейскую общину Азербайджана можно назвать патриотичными азербайджанцами

"Азербайджан известен своим уважением и терпимостью к различным религиям и национальностям. Вы можете гордиться своей историей в этом смысле. Ходить по улицам Баку в еврейской одежде безопаснее, чем в большинстве европейских городов".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Еврейскую общину Азербайджана можно назвать патриотичными азербайджанцами, они всегда искренне чувствует свою принадлежность к этой стране, и открыто говорят об этом. Евреи, живущие в Азербайджане на протяжении веков, никогда не подвергались никаким преследованиям, давлению, насилию, вражде и страданиям. Напротив, они работали во многих сферах на благо общего дела, славились", - сказал дипломат.