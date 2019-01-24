Посол Грузии вызван в МИД Азербайджана

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана прокомментировал установку 20 января этого года муниципалитетом Ахалкалаки в поселке Бугашен Грузии бюста Михаилу Авагяну, участвовавшему в оккупации азербайджанских земель.

Как передает Report, в связи с этим, отвечая на запрос СМИ, пресс-служба МИД сообщила: "В связи с установкой 20 января этого года в поселке Бугашен грузинского города Ахалкалаки бюста Михаилу Авагяну, непосредственно участвовавшему в оккупации Нагорного Карабаха Азербайджана и прилегающих районов и убийстве азербайджанцев на этой территории, на основе инструкции министерства иностранных дел Азербайджанской Республики чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в Грузии незамедлительно была проведена встреча в МИД Грузии, и протест нашей страны по данному вопросу был доведен до внимания противоположной стороны. В то же время посол Грузии в нашей стране был приглашен в министерство иностранных дел, где звучало требование принять неотложные меры по устранению этого случая, который не отвечает духу имеющихся между нашими странами двусторонних стратегических партнерских отношений. Вопрос находится под контролем МИД".