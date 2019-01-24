Посол Грузии вызван в МИД Азербайджана

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана прокомментировал установку 20 января этого года муниципалитетом Ахалкалаки в поселке Бугашен Грузии бюста Михаилу Авагяну, участвовавшему в оккупации азербайджанских земель.
Как передает Report, в связи с этим, отвечая на запрос СМИ, пресс-служба МИД сообщила: "В связи с установкой 20 января этого года в поселке Бугашен грузинского города Ахалкалаки бюста Михаилу Авагяну, непосредственно участвовавшему в оккупации Нагорного Карабаха Азербайджана и прилегающих районов и убийстве азербайджанцев на этой территории, на основе инструкции министерства иностранных дел Азербайджанской Республики чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в Грузии незамедлительно была проведена встреча в МИД Грузии, и протест нашей страны по данному вопросу был доведен до внимания противоположной стороны. В то же время посол Грузии в нашей стране был приглашен в министерство иностранных дел, где звучало требование принять неотложные меры по устранению этого случая, который не отвечает духу имеющихся между нашими странами двусторонних стратегических партнерских отношений. Вопрос находится под контролем МИД".
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости