О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Грузии: Переговоры с Азербайджаном о границе возобновятся в ближайшее время

Посол Грузии: Переговоры с Азербайджаном о границе возобновятся в ближайшее время Последнее заседание комиссии состоялось два года назад в Баку
Внешняя политика
5 мая 2021 г. 11:35
Посол Грузии: Переговоры с Азербайджаном о границе возобновятся в ближайшее время
0 : 00
0 : 00

Следующее заседание комиссии по делимитации и демаркации границ между Грузией и Азербайджаном состоится в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Посол отметил, что последнее заседание комиссии состоялось два года назад в Баку: "Хотя другое заседание планировалось провести в Тбилиси, оно не состоялось из-за пандемии. Уверен, что на ближайшем заседании стороны решат этот вопрос в соответствии с отношениями дружбы и стратегического партнерства".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian ambassador: Border talks with Azerbaijan will be resumed soon
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan səfiri: “Azərbaycanla sərhəd danışıqları yaxın zamanlarda bərpa olunacaq”

Новости партнеров

Самое читаемое

Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
30 апреля 2021 г. 16:19
В Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2021 г. 17:26
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
2 мая 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi