Посол Греции: После начала проекта TAP отношения с Азербайджаном переживают бум

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджано- греческие отношения находятся на хорошем уровне и будут развиваться в дальнейшем.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Греции в Азербайджане Димитриос Цунгас на встрече с азербайджанскими студентами.

"После начала проекта TAP (Трансадриатического газопровода) отношения между нашими странами переживают бум. Наличествует обмен визитами на высоком уровне, что свидетельствует об уровне наших отношений", - заявил Д.Цунгас.

По его словам, отношения между странами развиваются не только в политической плоскости, однако Греция прилагает усилия для расширения политического диалога, в чем, по мнению посла, заинтересованы обе стороны.

"Считаю, что торговые отношения между Грецией и Азербайджаном низкие, и мы надеемся на расширение торговых связей. Мы очень хотели бы, чтобы греческие товары лежали бы на полках азербайджанских магазинов, и наоборот. Мы прикладываем усилия и в этом направлении", - подчеркнул дипломат.

Говоря о культурных связях греческий дипломат отметил, что между народами Азербайджана и Греции есть много схожего и происходило взаимопроникновение культур.