Посол: Главным пунктом в отношениях США с Азербайджаном является совместная работа двух народов

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ США за 25 лет оказали финансовую помощь Азербайджану в размере 1,3 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

По его словам, эта помощь была направлена лицам, страдающим от конфликта, желающим открыть новые бизнес-предприятия, подключится к предпринимательской деятельности и фермерам.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что главным пунктом в отношениях с Азербайджаном является совместная работа двух народов: "То есть, установление сильных отношений между двумя народами и поддержка азербайджанцам в строительстве сильного, процветающего, демократичного, стабильного государства".

Затронув тему энергетики, Р.Секута отметил, что Вашингтон всегда поддерживал Баку в диверсификации энергоресурсов: "Мы на постоянной основе проводим межправительственные консультации с Азербайджаном по вопросам продвижения энергетических проектов. Эти проекты важны для европейской и в целом глобальной энергетической безопасности".

Говоря о сфере образования, Р.Секута сообщил, что за 25-летний период 6 тысяч азербайджанцев в рамках различных программ обмена получили образование в США.