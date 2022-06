Посол Германии покинул Азербайджан

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, срок полномочий которого истек, вернулся на родину.

Как передает Report, об этом немецкий дипломат написал в Twitter.

"До свидания, Азербайджан! Время, проведенное с тобой, было прекрасно!", – написал В.Маниг.

25 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Германии в Азербайджане Вольфганга Манига в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.