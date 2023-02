Посол Германии обсудил с главой Комитета Милли Меджлиса развитие двустороннего сотрудничества

Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудил с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и главой азербайджанской делегации в ПАСЕ Самедом Сеидовым развитие двустороннего сотрудничества между странами.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Я благодарен за очень плодотворную беседу", - написал посол.