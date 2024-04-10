Посол Германии был проинформирован об урегулировании армяно-азербайджанских отношений

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу принял вновь назначенного посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Александра Графа Ламбсдорффа.

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу принял вновь назначенного посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Александра Графа Ламбсдорффа.

Как сообщает российское бюро Report , П.Бюльбюльоглу, поздравив коллегу с назначением на почетную должность Чрезвычайного и полномочного посла в России, пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

Посол Азербайджана проинформировал гостя о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса в России и о проводимых совместно с Министерством иностранных дел этой страны мероприятиях и значимых культурных событиях.

Посол Германии поинтересовался последними процессами в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

П.Бюльбюльоглу подробно рассказал немецкому коллеге об истории Карабахского конфликта, дав полную информацию о последних событиях и современных реалиях в регионе.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.

Александр Граф Ламбсдорфф, в свою очередь, поблагодарил Полада Бюльбюльоглу за теплый прием и очень интересную беседу.

В завершении встречи Посол Азербайджана подарил коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу "Карабах до и после оккупации".