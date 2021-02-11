Посол: Габалинский район и Гагаузия подпишут соглашение о сотрудничестве

Гудси Османов: Азербайджано-молдавские отношения развиваются высокими темпами

"Азербайджано-молдавские отношения развиваются высокими темпами по всем уровням двустороннего сотрудничества. Между народами наших стран существуют прочные узы дружбы".

Об этом комментируя Report свой визит в Гагаузскую автономию Молдовы, заявил посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

"Гагаузия - неотъемлемая часть Молдовы. И наши отношения с ней также развиваются как и, в целом, с Молдовой. Я провел встречу с башканом (главой- прим. ред.) Гагаузии Ириной Валах. Среди прочего мы также говорили о сроках завершения проекта по строительству культурно-образовательного центра в муниципии Чадыр-Лунга, финансируемого Фондом Гейдара Алиева. Работы по строительству центра уже завершаются, и гагаузская сторона предложила назвать его именем общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Кроме того, между Габалинским районом Азербайджана и Гагузской автономной территорий будет подписано соглашение о сотрудничестве и побратимстве. Документы для этого готовы с обеих сторон, но их подписание в прошлом году стало невозможным из-за начавшейся пандемии коронавируса. Надеюсь, что в этом году мы сможем сделать это", - сказал он.

Открытие культурно-образовательного центра намечено на первое полугодие 2021-го года.

Башкан Ирина Валах в ходе встречи подчеркнула, что построенный в Чадыр-Лунге социальный объект станет символом дружбы между двумя братскими народами.

Приоритетными стороны определили сферы науки, образования, здравоохранения, а также социально-экономическое взаимодействие в формате межрегионального сотрудничества.

В ходе своего визита в регион дипломат посетил Комратский университет, которому сегодня исполняется 30 лет. Посол в своей речи перед гостями подчеркнул важность укрепления сотрудничества с данным регионом в сфере образования.

На встречах также принимал участие председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов. В ходе бесед была подчеркнута важность участия азербайджанской диаспоры в политико-общественной жизни Гагаузии и Молдовы.