Посол: Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования

"Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий".
Как сообщает Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс журналистам.
По словам посла, французская сторона сотрудничает с ANAMA в этом вопросе, оказывает поддержку в поставках оборудования по разминированию.
"К сожалению, несмотря на это мины продолжают уносить жизни людей", - отметил посол.
В целом, З.Гросс высоко оценил сотрудничество между Францией и Азербайджаном, отметив, что страны укрепляют сотрудничество "во имя дальнейшего укрепления стабильности и процветания".