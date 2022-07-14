Посол: Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования

"Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий".

"Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий".

Как сообщает​ Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане​ Закари Гросс журналистам.

По словам посла, французская сторона сотрудничает с ANAMA в этом вопросе, оказывает поддержку в поставках оборудования по разминированию.

"К сожалению, несмотря на это мины продолжают уносить жизни людей", - отметил посол.

В целом, З.Гросс высоко оценил сотрудничество между Францией и Азербайджаном, отметив, что страны укрепляют сотрудничество "во имя дальнейшего укрепления стабильности и процветания".