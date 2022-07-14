О нас

Посол: Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования

Посол: Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования "Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий".
Внешняя политика
14 июля 2022 г. 20:17
Посол: Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования

"Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий".

Как сообщает​ Report, об этом заявил посол Франции в Азербайджане​ Закари Гросс журналистам.

По словам посла, французская сторона сотрудничает с ANAMA в этом вопросе, оказывает поддержку в поставках оборудования по разминированию.

"К сожалению, несмотря на это мины продолжают уносить жизни людей", - отметил посол.

В целом, З.Гросс высоко оценил сотрудничество между Францией и Азербайджаном, отметив, что страны укрепляют сотрудничество "во имя дальнейшего укрепления стабильности и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Fransa azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsində Azərbaycanı dəstəkləyir"

Самое важное

Ветеран Отечественной войны: Был дважды ранен, пять раз прооперирован
Ветеран Отечественной войны: Был дважды ранен, пять раз прооперирован
14 июля 2022 г. 15:17
ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон
ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон
14 июля 2022 г. 14:52
В Кяльбаджар и Лачын отправились местные жители-окруженцы I Карабахской войны
ФотоВ Кяльбаджар и Лачын отправились местные жители-окруженцы I Карабахской войны
14 июля 2022 г. 14:50
Президент Ильхам Алиев поздравил Макрона
Президент Ильхам Алиев поздравил Макрона
14 июля 2022 г. 14:09
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
13 июля 2022 г. 15:53
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
13 июля 2022 г. 12:36
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi