Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Посол Франции вручила копию верительных грамот главе МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 18:01
    Посол Франции вручила копию верительных грамот главе МИД Азербайджана

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Франции в Азербайджане Софи Лагутт.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, посол вручила копию верительных грамот министру.

    Джейхун Байрамов поздравил Софи Лагутт с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.

    На встрече обсуждалось текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Францией, а также региональные и международные вопросы.

    Состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в отношениях двух стран, отмечена важность продолжения взаимного диалога и обсуждений, несмотря на существующие проблемы.

    Азербайджан Франция Джейхун Байрамов Софи Лагут
    Фото
    Fransa səfiri etimadnaməsinin surətini Azərbaycan XİN başçısına təqdim edib
    Фото
    French ambassador presents copy of credentials to Azerbaijani FM Bayramov

    Последние новости

    19:00

    ООН разрешила президенту Палестины выступить на Генассамблее

    Другие страны
    18:58

    СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

    Другие страны
    18:37

    В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

    Другие страны
    18:35

    СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Другие страны
    18:24

    Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружию

    Другие страны
    18:14

    Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"

    Формула 1
    18:07

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    18:01

    Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух стран

    Внешняя политика
    18:01

    Посол Франции вручила копию верительных грамот главе МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей