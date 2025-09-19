Посол Франции вручила копию верительных грамот главе МИД Азербайджана
Внешняя политика
- 19 сентября, 2025
- 18:01
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Франции в Азербайджане Софи Лагутт.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, посол вручила копию верительных грамот министру.
Джейхун Байрамов поздравил Софи Лагутт с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.
На встрече обсуждалось текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Францией, а также региональные и международные вопросы.
Состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в отношениях двух стран, отмечена важность продолжения взаимного диалога и обсуждений, несмотря на существующие проблемы.
