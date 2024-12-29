Посол Франции в Азербайджане почтила память погибших в авиакатастрофе

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон почтила память погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау.

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон почтила память погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау.

Как передает Report, сообщение об этом было размещено на странице посольства в соцсети X.

"Сегодня утром посол Франции в Азербайджане возложила цветы к мемориальной доске в аэропорту в память о погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря. Наши мысли с близкими и семьями погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.